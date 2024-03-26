Адвокат Алешкин назвал причину молчания Пугачевой после теракта в «Крокусе»

Российская певица Алла Пугачева не комментирует теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» из-за нежелания возвращаться на родину. Об этом заявил звездный адвокат Андрей Алешкин, передает «Федерал Пресс».

«Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — поделился юрист.

Алешкин подчеркнул, что подобное поведение Примадонны не может не вызывать сожаление, поскольку жители России в настоящий момент переживают большое горе. Он также призвал певицу находиться вместе со своим зрителем, «несмотря на противоречия».

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало более 180 человек.

Ранее актер Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» порадовался, что уехал из России.