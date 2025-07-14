«Я шла у него на поводу»: Любовь Успенская рассказала об отношениях с Михаилом Шуфутинским

Певица Любовь Успенская ответила на слухи о романе с коллегой Михаилом Шуфутинским. Она призналась, что их связывала только работа. Об этом артистка сообщила в интервью Надежде Стрелец.

В разговоре с Успенской журналистка отметила, что Шуфутинский был «чуть-чуть влюблен» в королеву шансона. Однако эти слова певицу не впечатлили. Она заявила, что чуть-чуть не считается. Также она опровергла, что когда-то их связывало нечто большее, чем просто дружба.

«У нас была очень хорошая творческая работа. Я ему поверила. Очень доверяла. Обычно, допустим, если я в чем-то не уверена, я буду говорить: «Я не пойду, я не буду». А вот с Мишей почему-то его слова для меня были закон. Я шла у него на поводу», - поделилась артистка.

В итоге Любовь Успенская осталась полностью довольна работой с Михаилом Шуфутинским. Она рассказала, что поступила правильно, когда доверилась ему.

Напомним, что, несмотря на большое количество романов, Успенская сейчас одинока. Она призналась, что так и не смогла состояться как жена, но зато стала хорошей матерью. У вокалистки одна дочь – Татьяна Плаксина.

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