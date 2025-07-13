«Как он мог? Он же так клялся»: признавшаяся в изменах Любовь Успенская возмущена, что мужья не были ей верны

Певица Любовь Успенская откровенно рассказала об отношениях с бывшими мужьями. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала артистка, признававшаяся в изменах, возмутилась неверностью экс-избранников.

Исполнительница хита «Кабриолет» была замужем четыре раза и не скрывает, что изменяла избранникам. Свою неверность Любовь Успенская оправдывает творческой натурой и необходимостью «заряжаться».

«Я же человек творческий, я же не могу от батарейки заряжаться. Допустим, мне нужно вдохновиться. И вдруг на моем пути такой человек, который вдохновляет меня. Мне нужна эта любовь. Даже если это не будет такая сильная близость. Это будет просто не тактильная любовь. Хотя и тактильная тоже может быть. Творческого человека нельзя держать в клетке, если он по-настоящему творческий», — заявила певица.

Однако супружеская неверность не обходила стороной и саму Любовь Успенскую. Вспоминая об изменах мужей, артистка негодует, как они могли пойти на такой шаг по отношению к ней.

«Да как можно мне было изменить? Как он мог? Он же так клялся, он так меня любил, он так плакал. Он платил деньги, чтобы мне писали такие композиторы, как Леня Агутин. Вот так любить — и потом мне изменить…» — возмутилась Любовь Успенская.

При этом певица признается: она готова простить мужчине неверность. Однажды после измены четвертого супруга Александра Плаксина она написала песню «К единственному, нежному», и тот вернулся, поскольку композиция его «зацепила».

«Потом он возвращался, потому что понимал: я такую песню спела, что его сердце разорвалось. Он на коленях просил меня простить. Он меня на руках носил, на плечах», — поделилась артистка.

После череды расставаний Любовь Успенская так и не смогла наладить личную жизнь. По мнению знаменитости, это ее плата за успех в карьере: «Не бывает успехов в творчестве и одновременно успехов в семье. То есть или то, или другое. <…> Я могу сказать, что я потрясающая мать, но как жена я не состоялась».

Ранее дочь Любови Успенской рассказала, как певица пережила развод с четвертым мужем: «Он несправедливо и подло с ней поступил».