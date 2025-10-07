«Я сердцем почувствовала что-то»: племянница Нонны Мордюковой рассказала о мистике в смерти актрисы

Племянница Нонны Мордюковой призналась, что предчувствовала смерть актрисы. В интервью aif.ru Юлия Харламова рассказала о мистическом случае за несколько часов до ухода артистки.

По словам родственницы Нонны Мордюковой, у нее была особая связь с тетей, которая даже забирала ее из роддома. Юлия Харламова не скрывает: актриса стала главным человеком в ее жизни, она была рядом с племянницей в самые важные моменты.

«Я часто приезжала к ней, возила продукты. И как же она меня вечно хвалила: „Ой, Юлечка, спасибо тебе! Какие гениальные помидоры ты привезла! Какие гениальные огурцы!“ Она хвалила за все, за каждую мелочь», — поделилась племянница Нонны Мордюковой.

Собеседница издания рассказала, что за день смерти артистки произошла по-настоящему мистическая история. За несколько часов до трагедии Юлия Харламова находилась на море, когда увидела вороненка с голубыми глазами. Племянница Нонны Мордюковой уверяет: в тот момент она почувствовала неладное.

«Он бесстрашно ходил около меня, потом залез под лежак. Это было так странно, но сердцем я почувствовала: что-то происходит. А на следующее утро узнала, что Нонны Викторовны не стало», — призналась Юлия Харламова.

Напомним, звезда фильма «Родня» скончалась 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет. В последние годы Нонна Мордюкова болела сахарным диабетом.

Ранее племянница Нонны Мордюковой рассказала, как актриса приходила к ней во снах в тяжелый период жизни: «Она обнимала меня сзади и говорила: „Потерпи еще“. Я просыпалась с надеждой».