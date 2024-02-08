Исполнитель хита «Медуза» Matrang просит помощи у фанатов после избиения

Уехавший из России после избиения исполнитель хита «Медуза» Matrang попросил помощи у фанатов. Молодой человек, настоящее имя которого Алан Хадзарагов, пожаловался на свое финансовое положение.

Сейчас знаменитость находится в Таиланде. Он обратился к поклонникам через соцсети, чтобы попросить помочь ему собрать деньги на билет домой. Напомним, что в другой стране он оказался после инцидента в городе Владикавказ. Там двое парней напали на молодого человека.

Matrang заявил, что после случившего от него все отвернулись и не хотят помогать. Кроме того, у парня умерла бабушка. По его словам, сейчас ему очень тяжело.

«Можете мне помочь? У меня случилась страшная беда. Я уже давно вдали от дома, почти без денег, и мои близкие лишь кое-как меня поддерживают», – приводит слова артиста StarHit.

Подписчики певца заметили, что он сбрил волосы и брови. Они забеспокоились за него и обратились к его коллегам-рэперам. На сообщения откликнулся только Скриптонит, но он посоветовал людям заниматься другими делами, чем-то «действительно полезным и важным».

Кроме того, СМИ написали, что на обращение певца отреагировала его сестра. Она опровергла информацию о том, что ему никто не помогает и не звонит. Но девушка говорит, что родственники находятся в сильном стрессе.

Ранее мы писали о том, что называющая себя любовницей актера Андрея Краско Анна Быстрова сообщила, что в скором времени может оказаться на улице вместе с дочерью и матерью. Она молит о помощи.