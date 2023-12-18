«Я сейчас за любую работу»: лишенный эфиров Иван Ургант высказался о недостатке проектов

Телеведущий Иван Ургант признался, что сейчас готов выполнять любую работу, какую бы ему не предложили, а все из-за отсутствия проектов. За почти два года он так и не смог вернуть свое вечернее шоу.

Программа «Вечерний Ургант» была поставлена на паузу полтора года назад, а затем и вовсе все декорации в студии были разобраны, из-за чего поклонники решили, что было принято решение о закрытии. Сам ведущий передачи тоже неожиданно пропал. Ходили даже слухи, что он эмигрировал, но они не подтвердились.

Через время Иван вновь начал появляться на публике, посещать светские мероприятия, вести корпоративы. Вот только на телевидении его все еще нет, несмотря на то, что сам Ургант неоднократно говорил о попытках извиниться. По всей видимости, этого недостаточно, поэтому Ургант продолжает сидеть без любимой работы.

«Я сейчас за любую работу прибегу, сделаю», - сообщил Иван на недавнем благотворительном приеме фонда «Друзья». Этот ответ он дал на предложение одного из гостей вечера провести мероприятие его дочери. Об этом сообщает StarHit.

Ранее Иван Ургант опроверг причастность к фейковому аккаунту в соцсети.