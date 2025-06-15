«Я сейчас очень растроган»: Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на публике

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, выступила в Москве в большим сольным концертом. Она пригласила на мероприятие Филиппа Киркорова, который удивил зрителей неожиданным поведением.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» после совместного номера внезапно обнял Анну сзади и несколько раз нежно поцеловал ее. При этом певица ответила ему взаимностью.

Романтический момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

После Филипп взял микрофон и заявил: «Я сейчас очень растроган». В этот момент Анна рукой провела по щеке артиста.

Кто-то из зрителей не сдержал эмоций от увиденного и выкрикнул: «Пупсик». Кому из артистов предназначалось послание, неизвестно.

Ранее 34-летняя певица Анна Asti столкнулась с критикой внешности. Ее высмеивают из-за отеков и обвиняют в увлечении филлерами. При этом исполнительница хита «Царица» попыталась перевести критику в шутку и заявила, что причиной ее отеков является любовь к соленым огурцам.