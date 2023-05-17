«Я сейчас не веду своих программ»: реакция Познера на иск Галкина* оказалась странной

Телеведущего Владимира Познера спросили о том, как он отреагировал на поданный юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) иск в московский суд. Напомним, артист требует снять статус иностранного агента.

Поданный иск активно обсуждают в шоу-бизнесе. Звучат разные версии, почему юморист решился на такой шаг.

Единственный человек, который удивил своей реакцией на выходку Галкина*, это Владимир Познер. Он крайне осторожно прокомментировал подачу иска.

«Как вы знаете, я на телевидении сейчас не веду своих программ. Поэтому, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос», - сказал он корреспондентам сайта mk.ru. Ответ показался журналистам весьма странным, ведь новости о подаче иска Познер, наверняка, читает.

Ранее мы писали, почему Галкин* не продает замок в деревне Грязь. Как выяснилось, это может быть элементарно невыгодно. При продаже он отдаст в казну 30%. Кроме того, при сдаче недвижимости в аренду физлицо в статусе иноагента вынуждено платить повышенный налог, который также составляет 30%.

*Признан иноагентом на территории РФ