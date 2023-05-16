30% пойдут в казну: Максиму Галкину* оказалось невыгодно продавать замок в Грязи

Сайт mk.ru объяснил, почему юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) не продает замок в деревне Грязь. Оказалось, что при продаже придется отдать государству 30%.

Как живущие за рубежом нерезиденты иноагенты должны платить повышенный налог в случае сдачи недвижимости в аренду. Ставка налога составляет 30%.

Помимо всего, иностранным агентам приходится ежеквартально отчитываться перед Минюстом о полученных и потраченных средствах.

При нарушении данного положения предусмотрена ответственность. Первый раз назначается штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для физлиц. Потом возможна уголовная ответственность, а именно лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее мы писали, что из-за статуса иноагента юморист ограничен в финансовом плане. Он не может иметь госконтракты, сниматься в рекламе.