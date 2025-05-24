«Я сейчас не работаю»: Максим Матвеев рассказал о воспитании сыновей

Максим Матвеев рассказал о воспитании сыновей.

Актер и Елизавета Боярская являются родителями двоих сыновей: 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. По словам Максима, они с супругой стараются оберегать детей от публичной жизни.

Матвеев раскрыл, что сейчас воспитанием детей занимается полностью он, так как Боярская много работает. Максим вместе с женой выстраивает свое расписание так, чтобы каждый из них смог совмещать карьеру с семейной жизнью.

Кроме того, Максим иногда смеется и говорит своим сыновьям о том, что они должны ценить такую заботу со стороны знаменитого отца.

«Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем сейчас — отвези-привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат. Когда стригу ногти старшему, говорю: "Сынок, просто пойми, кто это сейчас тебе делает. Просто пойми это!" Потом включаешь "Триггер" — и это он стрижет тебе ногти», — с улыбкой отсетил Максим шоу «5 книг».

Ранее мы писали о том, что Максим Матвеев высказался о любовных сценах Лизы Боярской.

Также сообщалось, что Анастасия Макеева отказалась от роли в сериале, в котором снялась Боярская.