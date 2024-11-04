«Я сейчас изгой»: актриса Наталья Андрейченко рассказала, что происходит в ее жизни

Актриса Наталья Андрейченко пожаловалась на своих детей. 68-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» заявила, что уделяла мало внимания наследникам в детстве, поэтому они выросли и покинули ее.

«Как такое могло случиться? При всей моей любви, возможно, я и могла уделять больше внимания детям. Да, согласна… Но я же постоянно работала, постоянно… И так случилось, что вместо того, чтобы отдавать время своим детям, я отдавала его детям моей любимой страны, зрителям, публике. И поэтому я сейчас изгой, мои дети меня покинули» — разоткровенничалась Андрейченко.

При этом она призналась, что и сама долгое время обижалась на свою мать, так как воспитывалась бабушкой. По словам актрисы, она не знала, что такое внимание и нежность мамы.

«Девочке не дано понять, как стать женщиной и воспитывать детей, если у нее не было материнского примера», - приводит StarHit слова Андрейченко.

Она также не стала скрывать, что всегда старалась заслужить похвалу от матери, но так и не услышала от нее слов одобрения. Андрейченко отметила, что в 18 лет ушла из дома и «пахала как лошадь».

При этом не повезло актрисе и в личной жизни, она с прискорбием отметила, что брак с композитором Максимом Дунаевским был несчастливым.

«Как можно было пережить, что в ту ночь, когда я рожала человеку первого в его жизни ребенка, он наслаждался и зачинал другого?» — задалась вопросом Андрейченко.

Ранее Максим Дунаевский заявил, что остался в хороших отношениях с бывшими женами. Композитор был женат семь раз, сейчас он счастлив в браке с восьмой женой. Как считает сам народный артист, это его последний союз, в котором он уверен на все сто процентов.