Максим Дунаевский заявил, что остался в хороших отношениях с бывшими женами. Об этом он рассказал в программе «Эксклюзив».

Композитор Максим Дунаевский был женат семь раз, сейчас он в браке за восьмой женой. Как считает сам народный артист, это его последний союз, в котором он уверен на все сто процентов.

«У меня были замечательные женщины, это в конце жизни большая награда для меня. Получается так, что как будто я искал всю жизнь нужную мне женщину, с которой мне было бы очень хорошо», — рассказал он.

При этом Дунаевский объяснил, что ему удалось сохранить дружеские отношения почти со всеми бывшими женами.

«Я всегда дружил, помогал и продолжаю это делать сейчас, поэтому у нас замечательные отношения практически со всеми. Кроме первой жены. Так получилось, что я больше никогда в жизни ее не видел», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Наталья Андрейченко обвинила Максима Дунаевского в изменах во время ее родов.