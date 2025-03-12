«Я сейчас еду к ней»: дочь Талызиной прокомментировала сообщения о раке у актрисы

Дочь Валентины Талызиной прокомментировала информацию в СМИ о том, что у актрисы обнаружили рак. Ксения Хаирова назвала эти слухи «неправдой» в беседе с 360.ru.

12 марта утром появились сообщения о том, что у звезды «Иронии судьбы, или С легким паром!» нашли рак. Журналисты поспешили связаться с родственниками артистки.

«Это все неправда, у нее все хорошо. Я сейчас еду к ней в гости», — рассказала дочь знаменитости.

Ксения отметила, что появившиеся в СМИ сообщения о тяжелом заболевании очень расстроили маму. Звездная наследница гневно высказалась в адрес журналистов и предположила, что им нечего делать.

Напомним, что информация о раке у Талызиной появилась в Telegram-канале SHOT. Там сообщалось, что 90-летняя актриса резко почувствовала себя плохо и вызвала медиков. После обследования якобы выяснилось, что у нее рак поджелудочной железы.

Ранее мы писали о том, что иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов рассказал, как ему диагностировали рак.