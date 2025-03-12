«Врачи были в таком ужасе»: Сергей Сафронов рассказал, как ему диагностировали рак

Иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, что смог побороть рак. При этом размер выявленной у него злокачественной опухоли потряс даже врачей.

«Я никогда не забуду глаза врачей. Это не специалисты в онкологии, они не знали, что обнаружили. Они сделали надрез, взяли кусочек и отправили на экспертизу. Дальше мне уже рассказали, что это. Но те врачи были в таком ужасе! Опухоль была огромная, она обволакивала сердце, легкие и другие органы. Когда я очнулся после операции, все стояли и вытирали слезы», - разоткровенничался Сафронов в интервью Наталье Чаплюн (Тимченко).

Как выяснилось, артисту диагностировали лимфому Ходжкина первой стадии, которая хорошо поддается лечению. Заболевание выявили случайно во время диспансеризации.

По словам Сафронова, после болезни он отказался от вредных привычек, начал правильно питаться и заниматься спортом. В итоге он похудел, стал выглядеть моложе и даже сделал пересадку волос.

Ранее экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» признался, что сцена помогла ему вылечить рак. По словам Сафронова, когда он проходил лечение, старался занимать себя максимально работой. В этом намерении артиста поддержал врач, которому он до сих пор очень благодарен.