«Я сегодня в ту дверь зашел»: Филипп Киркоров в розовой кепке со стразами пошутил о «голой» вечеринке

Певец Филипп Киркоров посетил вечеринку в честь дня рождения диджея Кати Гусевой в одном из московских ресторанов. 56-летний артист вновь пошутил о «голой» вечеринке, после которой его вырезали из новогодних программ все телеканалы.

«Главное, что я сегодня в ту дверь зашел. Я зашел сюда всего на пять минут…», - приводит слова Киркорова StarHit.

Для праздника артист, который в последнее время появляется на публике в строгих костюмах, выбрал образ с преобладанием розовых оттенков. Его кепку украсило украшение в виде диадемы, а ремень Киркоров подобрал с массивной пряжкой в форме крылатой лошади. Куртку музыканта украсила бахрома в ковбойском стиле.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров старается избегать общения с журналистами, которые могут задать ему неудобные вопросы. Он даже не стал выступать перед зрителями в Кремлевском дворце, а записал дуэт с Люсей Чеботиной, который увидели в телеэфире, заранее.