Филипп Киркоров выступил на праздничном концерте в Кремле перед пустым залом

«Отмененный» после участия в «голой» вечеринке певец Филипп Киркоров вернулся в медийное пространство, но старается избегать общения с журналистами, которые могут задать ему неудобные вопросы. Он даже не стал выступать перед зрителями в Кремлевском дворце, а записал номер, который увидели в телеэфире, заранее.

По данным mk.ru, дуэт 56-летнего Киркорова и певицы Люси Чеботиной был записан утром, перед началом праздничного концерта. В этот момент зрительный зал был еще пустым.

«У Филиппа был в этот день очень напряженный график. Он не мог вечером выйти на сцену, потому как был занят в другом проекте», - объяснил ситуацию источник газеты.

Собеседник издания подтвердил, что Киркоров приехал в Кремль утром, снялся с Чеботиной и уехал по делам.

Ранее вернувшуюся в Россию ради заработков певицу Кристину Орбакайте исключили из списков участников праздничного концерта в Кремлевском дворце. Она должна была исполнить хит «Просто любить тебя» в дуэте с Алексеем Воробьевым.