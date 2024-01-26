«Я себя запустила»: Анита Цой призналась, что муж ей изменял

Певица Анита Цой призналась в изменах мужа. По ее мнению, это случилось из-за лишнего веса после родов и постоянных истерик.

Подробности Цой рассказала в шоу «Злые языки».

Певица поняла, что супруг ей неверен, после того, как он перестал обращать внимание.

«Каюсь — я была за 100 килограммов... Он мне говорил: «Посмотри, во что ты превратилась, я не на такой женился. Если похудеешь — поговорим», - приводит Цой разговор с мужем.

Певица посмотрела на себя в зеркало и поняла, что «жирная».

«… Я себя запустила. Ну и кого здесь надо винить?» - задалась вопросом Цой.

Ревность у певицы до сих пор не прошла, но она не проверяет карманы супруга и не трогает его телефон.

Певица вышла замуж в 19 лет. Ее избраннику на тот момент было 33. Мужа выбрали по корейским традициям. Цой жаловалась, что выбор не делался по любви. В браке у супругов родился сын.

В том же интервью певица рассказала о неудачном похудении. Подробности читайте здесь.