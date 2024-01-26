Чуть не дошла до анорексии: Анита Цой рассказала о неудачном похудении

Исполнительница Анита Цой постоянно борется с лишним весом. Звезде удавалось похудеть, но после она снова возвращалась в прежнюю форму. Однажды желание иметь красивую фигуру привело ее к плачевным результатам, и звезда чуть не дошла до анорексии.

В эфире RuTube-шоу «Злые языки» артистка рассказала, что перепробовала много методов в борьбе с лишним весом. Однажды Анита пришла к врачу и пожаловалась на жировую складку на боку.

«Я на 52 килограмма похудела и все равно так казалось. Пришла к диетологу, а она мне говорит: „Больше ко мне не приходи. Я закрываю перед тобой свои двери, потому что ты дойдешь до анорексии!“» — вспомнила исполнительница.

52-летняя артистка призналась, что не может прийти в форму в последние три года. В 2020 году она переболела ковидом, и на фоне болезни у звезды случился гормональный сбой. В итоге она поправилась на 17 килограммов. Сейчас Анита весит 80 с лишним килограммов и мечтает похудеть до 60.

Певица добавила: ей очень сложно принять собственное тело. Артистка смотрит на коллег по цеху, которым удается похудеть, и начинает себя с ними сравнивать. Порой близкие намекают звезде, что ей можно бы немного сбросить вес.

Но со временем звезда эстрады приняла себя и перестала гнаться за идеалами красоты. Кроме того, в детстве она всегда была «пухликом». Но артистка старается держать себя в форме при помощи танцев и спорта.

Напомним, ранее врач-остеопат Владислав Воробьевский включил Аниту Цой в топ звезд с самыми проблемными спинами.