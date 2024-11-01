«Я себя чувствую виноватой»: Рязанова продолжает оплакивать умершего четыре года назад сына

Актриса Раиса Рязанова до сих пор не может смириться с потерей любимого сына. Данила Перов скончался в 2020 году из-за оторвавшегося тромба, но безутешная мать винит в его смерти себя.

После похорон наследника 80-летняя артистка замкнулась в себе и перестала общаться с прессой. Исключение она сделала лишь для Андрея Малахова. Она пустила съемочную группу к себе в дом и показала уголок, посвященный Даниле. Там стоят иконы, портрет мужчины, свечи.

«Я себя чувствую виноватой, хотя это тромб был. Не дожил он, его не вернешь. Знаешь, когда я приезжала на вокзал, он всегда встречал меня… А сейчас некому», - призналась Рязанова в программе «МАЛАХОВ».

Раиса Ивановна рассказала, что не унывать и дальше жить ей помогают невестка и внук. Они поддерживают ее и следят за здоровьем. Встречаются они с актрисой либо в ее квартире в Москве, либо на даче в Подмосковье, куда звезда любит ездить, чтобы побыть вдали от города.

Ранее Раиса Рязанова высказалась против ремейка фильма «Москва слезам не верит».