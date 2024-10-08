«Это просто неприлично»: Рязанова раскритиковала создание ремейка фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Раиса Рязанова негативно высказалась о создании ремейка фильма «Москва слезам не верит». По мнению звезды, в съемках новой версии не было необходимости, так как кинокартина уже получила в свое время «Оскар».

Исполнительница роли Антонины Буяновой в фильме Владимира Меньшова отметила, что вместе с коллегами сделала все, чтобы кинолента получилась хорошей. И их работу по достоинству оценила Американская академия кинематографических искусств и наук.

«Я считаю, что не стоит снимать сериал по мотивам этого фильма. Понимаете, это просто неприлично. Если бы режиссер взял другую, менее удачную картину и попытался ее переделать, это было бы понятно. Но когда он обращается к фильму-лауреату и хочет что-то добавить, я не знаю, что это за режиссер», - цитирует слова Рязановой ТАСС.

Отметим, что новая версия «Москвы слезам не верит» будет в формате сериала, а не фильма. Им решил заняться режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников. Он выступает также сценаристом и продюсером проекта.

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