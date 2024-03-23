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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 марта 2024, 14:33
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«Я сделала глупый пост»: Блейк Лайвли извинилась за неудачную шутку о больной раком Кейт Миддлтон

Актриса Блейк Лайвли пожалела о своей неудачной шутке про Кейт Миддлтон.
«Я сделала глупый пост»: Блейк Лайвли извинилась за неудачную шутку о больной раком Кейт Миддлтон

© CHARLY TRIBALLEAU/AFP/East News

Блейк Лайвли пожалела о своей неудачной шутке про Кейт Миддлтон. Актриса принесла извинения в микроблоге.

Звезда Голливуда выложила рекламу своего бренда напитков Betty Buzz. Блейк Лайвли намеренно добавила на снимки элементы фотошопа, чтобы подшутить над принцессой Уэльской.

Дело в том, что в январе в социальных сетях появилась фейковая фотография Кейт Миддлтон с детьми. Тогда же фанаты начали строить предположения об исчезновении королевской особы.

Однако недавно стало известно, что у жены принца Уильяма обнаружили рак. После этих новостей Блейк Лайвли стало стыдно за свой поступок.

«Уверена, что сегодня это никого не волнует, но я чувствую, что должна признать это. Я сделала глупый пост, связанный с ажиотажем вокруг «неудачных фотошопов», и, о боже, этот пост меня сегодня ужасно расстроил», – подчеркнула актриса.

Только вот пользователи Сети не поверили в искренность слов знаменитости и обвинили девушку в лицемерии.

Ранее мы писали, что 51-летняя Кэмерон Диас родила сына. Звезда назвала мальчика Кардиналом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Блейк Лайвли
Кейт Миддлтон
шутка