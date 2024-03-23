«Он потрясающий»: 51-летняя Кэмерон Диас стала мамой во второй раз

Актриса Кэмерон Диас и ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. О пополнении в семье голливудская звезда рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

У звездной пары родился мальчик, которого назвали Кардиналом. Пара не рассказывала о его появлении на свет. Они решили поделиться радостной новостью только сейчас.

«Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь!» — написала 51-летняя актриса.

Она пояснила, что для безопасности ребенка Кэмерон и ее супруг не будут выкладывать его фото. Малыша звезда назвала «очень милым».

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден встречаются с 2014 года. Спустя год они поженились. В 2019 году у них родилась дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.

Ранее стало известно, что актриса снимется в фильме «Снова в деле» после десятилетнего перерыва в карьере. Картина расскажет историю о бывших агентах ЦРУ, которые решили отказаться от работы ради спокойной семейной жизни. Однако через некоторое время из-за цепочки событий и раскрытия их личностей они вынуждены вновь стать шпионами.