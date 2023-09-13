«Я сделал правильно»: уехавший из России Noize MC* рассказал о жизни в эмиграции

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев)*(Признан иноагентом на территории РФ) рассказал о своей жизни после отъезда из России и раскрыл, жалеет ли о своем решении. По признанию артиста, он действительно скучает, но не по стране, а по людям, что там остались.

В новом интервью литературному критику Галине Юзефович певец поделился, что сейчас, находясь в эмиграции, не жалеет, что все-таки решил уехать. Он считает, что в РФ после признания иноагентом ему бы не дали спокойно работать.

«Я сделал правильно, уехав», - признался Noize MC*.

Сейчас же за рубежом музыкант беспрепятственно занимается творчеством и дает концерты. Напомним, что проблемы с выступлениями у артиста начались еще в 2021 году. У него были запланированы гастроли, однако почти все шоу были отменены, так как государственные площадки его не пускали. Именно поэтому до отъезда Алексеева* можно было послушать только в небольших клубах.

Ранее журналисты выяснили, чем сейчас занимается телеведущий Дмитрий Нагиев, который уже больше года назад пропал с телевидения.

*(Признан иноагентом на территории РФ)