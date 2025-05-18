«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание

Лера Кудрявцева сделала неожиданное признание: она написала завещание. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ телеведущая объяснила, почему решилась на такой шаг.

По словам знаменитости, она решила заняться вопросом с завещанием ради детей. У Леры Кудрявцевой есть 35-летний сын Жан от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком и 6-летняя дочь Мария от союза с хоккеистом Игорем Макаровым. Артистка опасается, что с ней может что-то случиться, поэтому решила «перестраховаться».

«У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идешь — и кирпич на голову. Или, не дай Бог, что произойдет», — заявила Лера Кудрявцева.

Действительно, в последнее время телеведущая переживает непростой период в жизни. Лера Кудрявцева признавалась: «Я слушаю некоторых психологов, потому что иногда не вывожу сама…» Недавно знаменитость пожаловалась на проблемы в семье. Впервые за долгое время она заговорила об одиночестве: «Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг». Артистка сделала откровенное признание и о себе: она назвала себя «созависимой» и заявила, что устала постоянно «преодолевать» себя.

«Я замучилась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — делилась ведущая шоу «Секрет на миллион».

Телеведущая не стала раскрывать, о чем именно идет речь, но, вероятно, она намекает на отношения с мужем. В 2024 году пара уже переживала кризис. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы хоккеиста с алкоголем. Позднее артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что страдала от депрессии: «Я понимала, что не хочу жить».