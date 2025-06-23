«Я сдался»: пропавшего Кирилла Сафонова нашли в Израиле с бокалом в руке

Певица Саша Савельева спасла репутацию мужа Кирилла Сафонова, который снялся с бокалом в руке. Поклонники переживали, что живущий отдельно от супруги актер пропал в Израиле, но он нашелся и похвастался тем, что хорошо проводит время. Кадр из бассейна он опубликовал в соцсетях.

Звезда сериала «Татьянин день» объявился после нескольких дней молчания, вызвавшего беспокойство поклонников. Напомним, что артист проживает в израильском Ашкелоне, который недавно подвергся ракетным обстрелам.

В видео, записанном на следующий день после своего 52-летия, Сафонов предстал не в бомбоубежище, а в расслабленной обстановке у бассейна с бокалом в руке.

«Получил такое количество поздравлений, что быстро в уме прикинул: если каждый ответ займет 5 секунд (!), то я должен потратить более 10 часов на ответы. Что в нашем сумасшедшем мире целая вечность. Поэтому я сдался и решил просто с любовью и благодарностью написать сразу всем — спасибо! Ценю каждое слово и каждый смайлик и искренне благодарю!» – написал звезда.

Его супруга, певица Саша Савельева, с целью спасения репутации мужа поспешила уточнить, что в бокале была газировка, на что Сафонов с юмором ответил: «Не раскрывай карты».

СМИ отмечают, что с 2022 года Сафонов проживает в Израиле с родственниками. Он отказался от работы в театре «Современник» и российских проектов. Савельева же вернулась в Россию и возобновила творческую деятельность.

Ранее актер Кирилл Сафонов признался, что жив и здоров благодаря Саше Савельевой.