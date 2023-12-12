«Я сдался»: бывший муж Булановой Владислав Радимов снова отправится в ЗАГС

48-летний футболист, бывший муж певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Будущая жена спортсмена – 42-летняя бизнесвумен Анастасия Кулешова.

О том, что Радимов подарил ей кольцо, сообщило издание StarHit со ссылкой на личный блог спортсмена. Там он разместил фотографию из ресторана с подписью: «Я сдался». На снимке Радимов держит руку избранницы, на безымянном пальце которой появилось кольцо. Известно, что женщина ответила на предложение согласием.

Радимов сообщил о романе после того, как стало известно о свадьбе бывшей жены с Валерием Рудневым. Он показал фотографию с незнакомкой, подписав его одним словом: «Моя».

Многие тут же решили, что Радимов сделал это с целью насолить бывшей супруге. В программе Бориса Корчевникова Буланова объяснила это иначе: она предположила, что экс-муж поступил так из-за ведущей Даны Борисовой, которая рассказала о переписках с ним. Певица полагает, что таким образом Радимов успокоил свою нынешнюю девушку. Она искренне пожелала паре здоровья и счастья.