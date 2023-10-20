Певица Татьяна Буланова высказалась о новой женщине экс-избранника Радимова

Певица Татьяна Буланова высказалась о новой женщине экс-избранника Владислава Радимова. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Судьба человека».

В июне 2023 года певица вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Сразу после этого ее экс-избранник Владислав Радимов показал публике новую возлюбленную. В личном блоге спортсмена появилась фотография с молодой девушкой. Владислав лаконично подписал снимок: «Моя».

В эфире шоу Буланова искренне порадовалась за Владислава и пожелала паре счастья. Татьяна считает, что спортсмен сделал публикацию сразу после ее свадьбы из-за Даны Борисовой. Дело в том, что в одном интервью телеведущая публично призналась в симпатии к Радимову и рассказала о переписке с ним. По мнению певицы, своим поступком спортсмен хотел успокоить возлюбленную и доказать ей верность.

Татьяна и Владислав были в отношениях 11 лет. За время союза певица родила от Радимова сына. Несмотря на расставание, знаменитостям удалось сохранить дружеские отношения. Как выяснилось, супруга Булановой это не беспокоит.

«Валера считает его талантливым футболистом, хорошим тренером. Ненависти нет», — резюмировала артистка.

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