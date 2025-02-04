«Я сдалась, пыталась просто встать»: изменившаяся Анна Седокова прервала молчание после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова впервые за долгое время после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы прервала молчание. Певица вышла на связь с поклонниками в личном блоге, поблагодарив их за поддержку, и заявила, что готова «идти вперед» и снова давать концерты.

После смерти экс-супруга Анна Седокова лишь один раз выходила на связь с видеообращением, после чего надолго ушла в тень. Теперь певица снова обратилась к поклонникам в соцсети. На опубликованных кадрах видно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» сильно похудела и осунулась от стресса. Несмотря на массовую травлю из-за гибели Яниса Тиммы, артистка поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Вы были свидетелями моих самых счастливых моментов в жизни, взлетов и падений. Сейчас вы — свидетели самого сложного периода в моей жизни, которого я бы не пожелала никому. Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали, не сдавались, даже когда сдалась я», — высказалась Анна Седокова.

Экс-солистка «ВИА Гры» заявила, что намерена продолжать творческую деятельность и планирует продолжать выступать с концертами после пережитого. Анна Седокова добавила, что будет стараться жить дальше ради тех, кому она «нужна в этом мире».

«Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего, — писать и петь свои песни, давать концерты и маленькими шагами идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», — заявила певица.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля артистки, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова опубликовала последнюю переписку Яниса Тиммы с ее сыном.