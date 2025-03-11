«Я считаю, что не нужно торопиться»: Алсу заговорила о свадьбе после громкого развода

Разведенная певица Алсу высказалась о супружеской жизни на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в Москве. Исполнительница хита «Зимний сон» заявила, что «в таких вопросах не нужно торопиться» — лучше узнать друг друга получше. Об этом пишет «7Дней.ru».

Артистка, воспитывающая троих детей, пересмотрела свои взгляды на супружескую жизнь после громкого развода летом 2024 года. Алсу заявила, что не будет торопить дочерей и сына со вступлением в брак. По мнению певицы, сначала нужно проверить отношения «в быту».

«Я считаю, что не нужно торопиться в таких вопросах. Нужно испытать свои отношения в быту, потому что возникают какие-то моментики. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который более строгих нравов, поэтому пусть там уж сами решают…» — отметила Алсу.

Певица призналась, что у нее доверительные отношения с детьми, и намекнула, что у 16-летней Микеллы и 18-летней Сафины пока нет избранников.

«Мы близки с моими дочками, они мне все рассказывают, но свадьба нам не предстоит пока», — заявила артистка.

Напомним, Алсу состояла в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Однако в конце мая 2024 года певица неожиданно подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода артистка стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Ранее сообщалось о том, что Алсу раскрыла неприятную правду о бывшем муже.