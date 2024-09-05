«Я считаю, что это убийство»: солистка группы «Ласковый май» сделала заявление о смерти Юрия Шатунова

Солистка группы «Ласковый май» Наталья Грозовская заявила, что причиной смерти певца Юрия Шатунова стало убийство.

«Я считаю, что это убийство. Я не хочу сейчас никого называть. Следствие разберется», - сказала она в документальном расследовании телеканала МУЗ-ТВ.

При этом концертный директор Аркадий Кудряшов считает, что исполнителя хита «Белые розы» погубили многочисленные суды за права на песни «Ласкового мая».

«Суды его просто убили, виновен в этом во всем только один человек – Андрей Александрович Разин», — рассказал Кудряшов.

С ним согласился и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что сбежавший в США Разин, который пытается заполучить права на хиты Шатунова, не имеет на это никаких оснований. Правообладателями, по его словам, является семья легендарного артиста.

«Жадность, алчность, чванство, свинство. Человека нет! Я считаю, что все творчество, которое было создано Юрием Шатуновым, должно принадлежать его детям и его семье», - приводит Kp.ru слова Пригожина.

Напомним, Юрий Шатунов скончался летом 2022 года. 6 сентября ему мог бы исполниться 51 год.

Ранее экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вышел на связь с журналистами после того, как стало известно о решении суда в Сочи в пользу семьи покойного певца Юрия Шатунова. Вдову и детей артиста признали правообладателями 23-х хитов музыкального коллектива. По словам продюсера, если Светлана Шатунова «сунется» в США с этим заключением суда, то ей грозит до пяти лет лишения свободы за хищение чужого имущества.