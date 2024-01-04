Алсу раскритиковала российских артистов за звездную болезнь

Певица Алсу уже не одно десятилетие сохраняет свои позиции в российском шоу-бизнесе. Ей удалось стать известной в достаточно молодом возрасте, но артистка призналась, что никогда не страдала звездной болезнью.

Алсу отметила: в ее поведении никто не замечал проявлений звездной болезни, в отличие от коллег по шоу-бизнесу.

«Больше того, мне было неприятно, когда я замечала ее признаки у коллег. Может, это связано с моим воспитанием, может, с моим характером. Я достаточно застенчивый и мягкий человек», — рассказала она в интервью aif.ru.

Узнаваемость, говорит певица, всегда ее смущала, а популярность стала для Алсу серьезным испытанием. Артистке нравилось выступать на сцене, радовать зрителей, но она жутко смущалась, когда люди подходили к ней в кафе или в аэропорту.

Она уверена: от звездной болезни ее уберегла учеба в Англии, где певица была не особо известна.

Преследовали Алсу и поклонники, которые, как уверяет она, были не совсем психически здоровы.

«Помню, что было очень неприятно. Но как-то все это прошло…, — говорит она. — А потом я вышла замуж, и все поклонники мужского пола сами автоматически отвалились и ликвидировались».

Напомним, ранее певица Алсу рассказала о переменах в жизни.