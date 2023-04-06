«Я счастливая женщина»: после ночного свидания Волочкова показала кольцо на безымянном пальце

Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников переменами в личной жизни. Еще несколько месяцев назад в Сети активно обсуждалась ее будущая свадьба с кондитером, затем она спровоцировала слухи о романе с женатым Никитой Джигурдой, а недавно отправилась на ночное свидание с совершенно новым кавалером. Личность последнего она не раскрыла, а лишь показала его «кусочек» на фотографии, а также то, как он ее радовал на Красной площади.

Но не успели фанаты обсудить эти новости, как балерина «подкинула» новый повод для слухов. В личном блоге она похвасталась дорогим подарком, который, по ее словам, сделал ее тайный поклонник. Презент весьма недешевый – кольцо с бриллиантом почти в 5 карат. Такое украшение в Интернете оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей.

Примечательно, что надела украшение Анастасия на безымянный палец, где обычно красуются помолвочные и обручальные кольца. «Я, конечно, счастливая женщина. И у вас, друзья, будут поклонники. Всем желаю, чтобы такие подарки делали», - написала Волочкова на своей странице в социальной сети.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на маленькую зарплату в Большом театре, в котором раньше была примой. По ее словам, ей переводили всего 100 долларов в месяц. При этом за одну только квартиру, в которой она жила в тот момент, она должна была отдавать 300 долларов.