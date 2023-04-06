«Приходилось выживать»: Анастасия Волочкова пожаловалась на маленькую зарплату в Большом театре

Анастасия Волочкова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость охотно рассказывает последние новости о себе и своей личной жизни. Ни для кого не секрет, что когда-то она являлась балериной Большого театра. В новом интервью для портала Мослента Анастасия вспомнила об этом этапе своей карьеры.

В 1998 году Волочкова приехала в Москву, и именно тогда Владимир Васильев предложил ей стать примой Большого театра. Знаменитость без раздумий приняла подобное предложение, однако, по ее словам, тогда ей «приходилось выживать». Дело в том, что ее зарплата составляла всего 100 долларов в месяц, но только за съем квартиры она платила 300 долларов. Однако балерина с благодарностью вспоминает то время, поскольку у нее появилась возможность работать с «великими мастерами».

«Я ехала в Москву не для того, чтобы жить в каких-то шикарных условиях, а для того, чтобы работать, чтобы перенимать опыт у великих мастеров», — сообщила Волочкова.

Ранее 47-летняя Анастасия рассказала о тяжелой депрессии. Балерина заявила: «Мне было очень плохо». Полное высказывание знаменитости читайте здесь.

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