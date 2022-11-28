«Я счастливая мама»: Волочкова показала себя с ребенком на руках

Балерина Анастасия Волочкова привыкла удивлять публику неоднозначными заявлениями и неожиданными выходками. Но в этот раз артистка поделилась с поклонниками своей радостью. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует с ребенком на руках.

Знаменитость вспомнила о своей единственной дочери Ариадне, которую родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Несколько лет назад девушка уехала от матери и поселилась в доме отца с его новой женой, телеведущей Еленой Николаевой. Танцовщица написала теплые слова в адрес наследницы в честь Дня матери, который в этом году отмечали 27 ноября.

«Быть балетной мамой – это особенное счастье! Я и представить не могла, родив Ариадну Волочкову, что она будет таким замечательным человеком! Это самое лучшее, что я смогла подарить миру. Поверьте, эта девочка, которой уже 17 лет, проявит себя в лучших качествах и будет светить всегда», – написала под публикацией Анастасия.