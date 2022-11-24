Волочкову в ошейнике и розовом парике обнаружили лежащей на камнях
Балерина Анастасия Волочкова не забывает лишний раз напомнить о себе. «Королева шпагата» заводит страстные романы, позирует в откровенных позах и публично флиртует с Никитой Джигурдой. А сейчас артистка решила удивить публику резкой сменой имиджа.
Волочкова опубликовала кадры со своей необычной фотосессии. Длинноногая дива снималась в студии на фоне искусственных камней. Она легла на них в вечернем платье с пайетками, которое подчеркнуло аппетитную грудь танцовщицы. Блондинка сменила цвет волос. Она позировала в розовом коротком парике с челкой.
«Как здорово меняться, оставаясь собой. Я никогда не изменяю себе. На мой взгляд, это ценное качество. А изменять мои образы мне зачастую помогает Леночка», – написала Анастасия в личном микроблоге.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Поклонники обратили внимание на позу артистки и ее зовущий жест – палец у губ. Многие решили пошутить на эту тему и даже приплели партнера Волочковой – Никиту Джигурду.
«Ее в одежде не узнать», «Чудо-юдо», «Теперь будет всегда в этом парике гонять», «Зовет Джигурду», «Розовый цвет волос ей подходит», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о предпочтениях ненасытной Волочковой.