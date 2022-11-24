Волочкову в ошейнике и розовом парике обнаружили лежащей на камнях

Балерина Анастасия Волочкова не забывает лишний раз напомнить о себе. «Королева шпагата» заводит страстные романы, позирует в откровенных позах и публично флиртует с Никитой Джигурдой. А сейчас артистка решила удивить публику резкой сменой имиджа.

Волочкова опубликовала кадры со своей необычной фотосессии. Длинноногая дива снималась в студии на фоне искусственных камней. Она легла на них в вечернем платье с пайетками, которое подчеркнуло аппетитную грудь танцовщицы. Блондинка сменила цвет волос. Она позировала в розовом коротком парике с челкой.

«Как здорово меняться, оставаясь собой. Я никогда не изменяю себе. На мой взгляд, это ценное качество. А изменять мои образы мне зачастую помогает Леночка», – написала Анастасия в личном микроблоге.