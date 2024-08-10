«Не была моей подругой»: Алина Акилова высказалась о новой девушке ее экс-супруга Ксении Бородиной

Алина Акилова высказалась о романе бывшего супруга, заявив, что никогда не была подругой его новой девушки Ксении Бородиной.

Сейчас Николай Сердюков находится в отношениях с бывшей телеведущей «Дома-2», с которой он познакомился во время съемок русского сезона реалити «Последний герой». В шоу Николай был приглашен в качестве участника. После окончания съемок блогер начал встречаться с телеведущей.

Однако поклонники не очень рады счастью Ксении и Николая. Подписчики осуждают Бородину за то, что она решила начать отношения с экс-супругом своей подруги. Алина Акилова не смогла пройти мимо таких комментариев. Она заявила, что часто оказывалась в одной компании с Бородиной, но лишь из-за общих знакомых.

«Ксения никогда не была моей подругой. Мой Мага дружил с ее парнем, поэтому на всех праздниках были... Я не комментирую чужую личную жизнь», — ответила Акилова у себя в блоге.

Напомним, что Алина вышла замуж за Николая Сердюкова спустя два года отношений в 2015 году. Именно в этот период они оба набирали популярность в социальных сетях. Вскоре они стали родителями девочки, которую назвали Николь. Однако в 2022 году возлюбленные сделали публичное заявление о разводе. По словам Николая, такое решение приняла именно его экс-супруга.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Николая Сердюкова Алина Акилова отписалась от Ксении Бородиной в социальных сетях.