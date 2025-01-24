«Я счастлива»: Мария Погребняк показала фото со свадьбы с босым женихом на острове Маврикий
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Блогер и многодетная мать Мария Погребняк сыграла свадьбу на острове Маврикий с возлюбленным Игорем Головинским. Звезда поделилась счастливым событием в соцсетях и опубликовала свадебных ролик.
После громкого развода с футболистом Павлом Погребняком, Мария быстро нашла новую любовь и даже сыграла свадьбу! Торжество состоялось во время отдыха на Маврикий. Блогерша в пышном белом платье и фате появилась на свадебных кадрах с бизнесменом Игорем Головинским. Сначала она скрывала лицо мужчины от публики, но недавно перестала это делать.
«Я счастлива, все остальное — завтра», — написала Мария.
Напомним, что весной 2024 года Головинский сделал Погребняк предложение руки и сердца, а в конце августа они расписались. Пара выбрала для этого МФЦ, где узаконила отношения. Свадебное торжество тогда пришлось отложить – блогерша ждала четвертого ребенка и через неделю родила сына.
На Маврикии влюбленные устроили праздник. Мария была в пышном свадебном платье, а жених выбрал светлый костюм из легкой ткани. Он вышел к алтарю босиком.
Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк выбрала свадебное платье всего лишь за два дня до церемонии. Она не могла спать из-за нервов и переполняющих ее чувств.