«Я счастлива»: Мария Погребняк показала фото со свадьбы с босым женихом на острове Маврикий

Напомним, что весной 2024 года Головинский сделал Погребняк предложение руки и сердца, а в конце августа они расписались. Пара выбрала для этого МФЦ, где узаконила отношения. Свадебное торжество тогда пришлось отложить – блогерша ждала четвертого ребенка и через неделю родила сына.

На Маврикии влюбленные устроили праздник. Мария была в пышном свадебном платье, а жених выбрал светлый костюм из легкой ткани. Он вышел к алтарю босиком.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк выбрала свадебное платье всего лишь за два дня до церемонии. Она не могла спать из-за нервов и переполняющих ее чувств.