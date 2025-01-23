«Не смогу спать»: Погребняк сделала заявление перед самой свадьбой

Российская блогер Мария Погребняк сообщила, что выбрала платье для близящейся свадебной церемонии. Подробностями она поделилась в социальных сетях.

Сейчас Погребняк вместе с мужем Игорем Головинским и четырехмесячным сыном находится в отпуске на Маврикии. По словам звезды, это место очень много значит для нее — здесь она забеременела, здесь же появился на свет ее ребенок. Именно поэтому сыграть свадьбу она и ее муж хотят на острове — и торжество запланировано на 24 января.

«Завтра важный день! Волнуюсь… наверное, всю ночь не смогу спать», — написала Мария. С нарядом блогер уже определилась — он был куплен также на Маврикии.

«Что ж, платье, девочки, я выбрала вчера вечером. Теперь готовимся к свадьбе. Все, как мы мечтали — вдвоем! Игорь и я! Хотите увидеть церемонию? Ждите!», — пообещала Погребняк.

Ранее мы писали о том, что Погребняк после череды дорогих пластических операций у Тимура Хайдарова продает свой элитный автомобиль. Она решила расстаться с белым Mercedes-Benz G-Класса.