«Я счастлив!»: Шепелев впервые за долгое время получил работу на российском телевидении

Телеведущий Дмитрий Шепелев, уже долгое время не появлявшийся на эфире, наконец, получил работу. Причем довольно неожиданную. В личном блоге он рассказал поклонникам, что теперь будет вести программу про животных «В кругу друзей».

По признанию артиста, на протяжении двух последних недель он участвовал в съемках, в ходе которых знакомился с самыми различными зверями. Причем иногда это было приятное «общение», а порой не очень. Например, козы ели футболку Шепелева, а овчарки грызли руку. Но в целом проделанной работой он остался доволен. Увидеть программу можно будет уже 9 сентября на телеканале «Россия».

«Я счастлив! Приготовьтесь к мимими», - поделился своими эмоциями телеведущий.

Отметим, что с телевидения Дмитрия исчез примерно полтора года назад после того, как сделал в Сети несколько скандальных высказываний. Ходили слухи даже, что он собирается вместе с семьей уехать из страны, но это Шепелев лично опровергал.

Сейчас же артист нередко оказывается в центре громких разбирательств. В основном все они связаны с родными его покойной возлюбленной певицы Жанны Фриске. Известно, что после смерти вокалистки Дмитрий взял на себя ответственность воспитать их общего сына, однако вместе с этим он ограничил общение Платона с родственниками со стороны матери. А недавно стало известно, что Шепелев запрещает 10-летнему сыну слушать песни экс-солистки «Блестящих».