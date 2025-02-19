«Я счастлив»: Павел Прилучный обратился к забравшей у Агаты Муцениеце сына Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный трогательно поздравил свою вторую жену Зепюр Брутян с днем рождения. Звезде сериала «В клетке» исполнилось 29 лет.

По этому случаю Павел посвятил супруге пост в личном блоге. Он опубликовал снимки, на которых Зепюр позировала в облегающем платье в пол.

«Моя красота и грация! С днем рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!» — написал Прилучный.

Кроме того, Прилучный обратился к любимой теще и поздравил ее с рождением дочери.

Вместе с тем, Павел совсем иначе относится к бывшей жене, актрисе Агате Муцениеце, родившей ему двоих детей. Проживающий с Прилучным 11-летний сын Тимофей стал отдаляться от матери.

При этом причиной такого поведения подростка мог стать именно отец. Такое мнение WHOOPEE.ru высказала семейный психолог Дарья Бирвар. По словам эксперта, Павел, как отец и авторитет для Тимофея, мог оказать влияние на восприятие мальчиком своей матери.

Ранее жена Павла Прилучного выступила с заявлением в день своего рождения. В личном блоге Зепюр Брутян поделилась эффектными кадрами в честь 29-летия и призналась, что гордится собой.