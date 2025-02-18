«Горжусь собой»: забравшая у Агаты Муцениеце сына жена Павла Прилучного сделала заявление в день 29-летия

Жена Павла Прилучного выступила с заявлением в день своего рождения. В личном блоге Зепюр Брутян поделилась эффектными кадрами в честь 29-летия и призналась, что гордится собой.

18 февраля актрисе исполнилось 29 лет, и по этому поводу она опубликовала в соцсети праздничное видео. На кадрах Зепюр Брутян предстала в белом платье с декольте в форме сердца и обнаженными плечами, дополнив образ серьгами-пусетами. Супруга Павла Прилучного сделала выразительный макияж со стрелками и собрала волосы в высокий хвост. Именинница улыбалась на камеру и посылала воздушные поцелуи.

«Гордость за себя есть, цели и мечты есть, иду уверенно дальше. Спасибо всем, кто рядом. С днем рождения меня!» — заявила Зепюр Брутян.

Актриса состоит в браке с Павлом Прилучным с 2022 года, у пары есть полуторагодовалый сын Микаэль. Также с ними живет 12-летний сын артиста от брака с Агатой Муцениеце Тимофей.

Напомним, согласно решению суда, сын экс-супругов должен жить с Агатой Муцениеце, но, как выяснилось позднее, Тимофей отказался возвращаться к матери. Как утверждала сама актриса, она не виделась с мальчиком с августа 2024 года, и он отказывается с ней общаться. Звезда сериала «Закрытая школа» была уверена, что на решение ребенка повлиял Павел Прилучный, и обвиняла бывшего в том, что тот «ведет против нее войну». Примечательно, что Тимофей встретил Новый год вместе с семьей отца.

Ранее сообщалось о том, что в Сети «набросились» на жену Павла Прилучного, припомнив бумеранг. Зепюр Брутян призвали не настраивать сына актера и Агаты Муцениеце против матери.