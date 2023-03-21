Лукерья Ильяшенко рассказала, какие роскошные подарки получает от партнеров по съемкам

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о новом мистическом боевике «Сергий против нечисти. Шабаш», а также о том, как получила свою роль капитана полиции Кати Земцовой. Об этом она поведала в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

«Это, по сути, продолжение сериала, причем экспериментального. Это было кежуальное такое смотрение, серии по 15 минут, рассчитанные на то, что вот когда человек едет в метро на работу, ему делать нечего, он посмотрел одну серию 15 минут и пошел работать», – сказала актриса.

По ее словам, все так хорошо получилось, что решили снять и второй сезон, а потом смонтировали из него полнометражное кино. Ильяшенко рассказала, что это мистический боевик про бывшего священника Сергия и капитана полиции Кати Земцовой. Эти герои вместе борются с нечестью и пагубными привычками Сергия: чревоугодием, сластолюбием и остальными грехами.

Актриса даже поведала о том, как ей удалось получить эту роль. Но не удержалась и показала свое чувство юмора.

«Через постель», – пошутила Лукерья в эфире «Авторадио».

По ее словам, помимо постели, она пришла на пробы и прочитала материал. После чего встретила на студии актера Рому Маякина и поняла, что он вылитый Сергий. Она посоветовала ему пойти на кастинг, в результате взяли обоих.

«Я сказала, что хочу сумку Прада, и он до последнего жмотился, но в итоге купил. На последнюю смену первого сезона я прихожу, а у меня в вагончике сумка Прада», – поделилась актриса.

Она с сожалением отметила, что когда закончили снимать второй сезон, ей ничего не подарили.

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