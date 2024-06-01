«Я счастлив, что больной ее никто не видел»: Николай Цискаридзе о смерти Анастасии Заворотнюк

Николай Цискаридзе признался, что смерть Анастасии Заворотнюк стала для него большим потрясением. Артист балета до сих пор не может поверить в происходящее. Своими переживаниями он поделился в эфире шоу Андрея Малахова.

Цискаридзе вспомнил, как они с Заворотнюк снимались для танцевального проекта. По его словам, это была одна из самых запоминающихся работ в его жизни. Анастасия создавала на шоу располагающую атмосферу. Как утверждает Николай Цискаридзе, на съемках было много смеха и шуток.

На площадке артисты подружились, и Анастасия даже делилась с Николаем многими своими проблемами.

«Мне она часто рассказывала то, что мало кому говорила вообще. Ее уход – это потеря для всех нас, но я счастлив, что больной ее никто не видел. И мне очень тяжело, что ее больше нет», – отмечает Цискаридзе.

Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая 2024 года. На протяжении пяти лет актриса боролась с раком мозга, который врачи обнаружили у нее на последней стадии.

Ранее мы писали, что Игорь Ливанов раскрыл подробности из личной жизни старшего сына Тимофея.