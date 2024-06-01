Актер Игорь Ливанов рассказал о личной жизни старшего сына Тимофея. Об этом сообщает StarHit.

Актер Игорь Ливанов стал гостем Забайкальского международного фестиваля. За кулисами церемонии знаменитость начали расспрашивать о его семье. Ливанов признался, что старшему сыну Тимофею уже исполнилось 16 лет, а младшему Илье — 8.

По словам артиста, он не собирается диктовать своим детям кем им работать.

«Старший получил черный пояс по карате, японцы приезжали вручали. Занимается музыкой, причем, серьезно — гитарой. Закончил школу по фортепиано, теперь освоил новый инструмент», — рассказал он.

Ливанов заявил, что в личной жизни Тимофея сейчас начался активный период, когда он водит девочек домой.

«Он с 14 лет уже невест водит, знакомит с папой и с мамой. У Тимофея сейчас есть любимая девушка, они нашли друг друга как-то. Не в соцсетях, а скорее через общие интересы. И теперь он своими руками мастерит ей какие-то поделки, для того, чтобы подарить и сделать приятно», — добавил он.

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