Актер Игорь Ливанов рассказал о личной жизни старшего сына Тимофея
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Актер Игорь Ливанов рассказал о личной жизни старшего сына Тимофея. Об этом сообщает StarHit.
Актер Игорь Ливанов стал гостем Забайкальского международного фестиваля. За кулисами церемонии знаменитость начали расспрашивать о его семье. Ливанов признался, что старшему сыну Тимофею уже исполнилось 16 лет, а младшему Илье — 8.
По словам артиста, он не собирается диктовать своим детям кем им работать.
«Старший получил черный пояс по карате, японцы приезжали вручали. Занимается музыкой, причем, серьезно — гитарой. Закончил школу по фортепиано, теперь освоил новый инструмент», — рассказал он.
Ливанов заявил, что в личной жизни Тимофея сейчас начался активный период, когда он водит девочек домой.
«Он с 14 лет уже невест водит, знакомит с папой и с мамой. У Тимофея сейчас есть любимая девушка, они нашли друг друга как-то. Не в соцсетях, а скорее через общие интересы. И теперь он своими руками мастерит ей какие-то поделки, для того, чтобы подарить и сделать приятно», — добавил он.
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