Исполнивший хит «Мадонна» рэпер Баста заявил, что не стремился перепеть Серова

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Звезда рассказал об исполнении кавера на песню Александра Серова «Мадонна».

Артист записал вместе с актером Сергеем Буруновым хит для трибьюта «Крутой альбом», созданного к 70-летию композитора и продюсера Игоря Крутого. Всего 17 звезд приняли участие в проекте именинника, который вышел на стриминговых площадках 18 октября, а в ноябре VK Records выпустил его видеоверсию.

Баста смог поработать не над одной, а сразу над двумя треками к альбому. Одна из них – композиция Александра Серова «Мадонна».

«Я редко бываю в караоке, но есть пять песен, которые всегда пою, оказавшись там. «Мадонна», конечно, стоит на первом месте. Среди других фаворитов «Я – это ты, ты это я» Мурата Насырова, «Я тебя не скоро позову» авторства «Ляписа Трубецкого», «Батарейка» группы «Жуки», а пятая – секретная. Как я пою «Мадонну» и увидел Игорь Яковлевич», – рассказал певец.

Вторым треком стала знаменитая «Пальма-де-Майорка» Михаила Шуфутинского. Рэпер исполнил кавер вместе с LYRIQ.

Говоря о треке «Мадонна», Василий упомянул, что сам пригласил Сергея Бурунова. Они дружат и даже хотели снять совместный клип. По сюжету два начальника борются за сердце девушки по имени Мадонна, которая работает в офисе.

Артист признался, что не стремился перепеть Серова.

«Мы всего лишь подражатели, которые с любовью и восхищением решили переосмыслить эту вещь. Серов – это же икона стиля. Для меня он – русский Том Джонс. Хотелось бы, чтобы в свое время он больше пел рок. Очень сильный голос», – признался Баста в эфире «Авторадио».

16 ноября рэпер выступит на «Газпром-Арене», где тоже хочет исполнить «Мадонну».