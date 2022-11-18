«Я самый худший»: певец Dava заявил о низкой самооценке

После разрыва отношений с Ольгой Бузовой карьера Давида пошла в гору. В эксклюзивном интервью для издания «Телепрограмма» мужчина рассказал, что сейчас снимается в сериале, в котором играет самоуверенного карьериста. К слову, певец добавил: он отличается от своего персонажа, и виной всему низкая самооценка Манукян.

Давид вспомнил, что в детстве у него были комплексы и он очень стеснялся своей внешности. «Я даже клеил уши. Думал, что я самый худший», – поделился откровением Dava.

Тем не менее мужчине удалось преодолеть это состояние. Теперь Манукян убежден: сомневаться в себе не стоит, необходимо постоянно работать над тем, что тебя не устраивает. Возможно, в этом и заключается секрет артиста, который сейчас покоряет не только отечественную эстраду, но и кинематограф.

К слову, в мире кино намечается большое событие. По данным СМИ, в жизни Светланы Ходченковой могут произойти перемены. Подробности читайте в этой статье.