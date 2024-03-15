«Я сама предложила»: Тодоренко объяснила, как попала на «Новую Фабрику звезд»

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, как заняла роль ведущей на «Новой Фабрике звезд». Соответствующее признание знаменитости прозвучало в интервью порталу OK!.

По словам артистки, ей всегда хотелось поработать на «Фабрике звезд», поэтому она решила первой предложить себя на роль ведущей перезапуска шоу. Осуществить мечту Тодоренко удалось благодаря общению с гендиректором «Вайт Медиа» Юлией Сумачевой.

«Я сама себя предложила на роль ведущей! У меня есть подруга, она режиссер, и однажды она мне говорит: “Слушай, так хочется поработать на “Фабрике”, так интересно!” Я согласилась с ней, а потом до меня дошло: “Действительно интересно. А как я могу быть полезна этому проекту? Так я же могу его вести!” И я написала Юлии Сумачевой», - поделилась звезда.

Блогер уточнила, что ее кандидатуру на роль ведущей «Новой Фабрики звезд» утвердили за день до Нового года.

Стоит отметить, что в 2008 году Тодоренко была участницей украинской версии «Фабрике звезд». Артистка вошла в число финалистов этого проекта, после чего стала солисткой группы Real O.

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