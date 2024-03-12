«Ревнуем иногда»: Регина Тодоренко рассказала об отношениях с Владом Топаловым

По сюжету киноленты главные герои в исполнении Ксении Тепловой и Александра Соколовского переживают кризис в отношениях и, не сговариваясь, заводят страницы на сайте знакомств, чтобы абстрагироваться от семейных проблем. Тодоренко призналась, что ее муж вряд ли бы «разогрел» их отношения, если бы в тайне создал аккаунт на подобной площадке.

«У нас так не работает. Мы уже шесть лет вместе, поэтому у нас так не работает. Мы, конечно же, ревнуем друг друга иногда. Иногда, играя, ревнуем друг друга», — поделилась артистка.

Телеведущая в шутку допустила, что «через лет десять» они с Топаловым попробуют подобный способ добавления страсти их браку.

Кроме того, Тодоренко уточнила, что ей льстит тот факт, что несмотря на огромное количество поклонниц, музыкант находится именно с ней.

«Мне приятно, что это мой мужчина. А не тех, кто посылает ему какие-то сердечки, лайки», — добавила она.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что воспоминания помогают бороться с кризисом в семье.