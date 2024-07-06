«Я сам себя загнал в такую ситуацию»: Александр Гудков объяснил отмену показа его шоу

Шоумен Александр Гудков объяснил отмену шоу «Подземелья Чикен Карри» в нескольких российских городах угрозами, поступающими кинотеатрам. Его слова подтвердили также соавторы проекта Григорий Шатохин и Вадим Селезнев.

В частности, Шатохин заверил, что решение об отмене шоу было принято якобы «ради благополучия зрителей», так как в ряде Telegram-каналов призывали сорвать кинопоказы. При этом, по его мнению, эти каналы были созданы специально для срыва шоу.

В свою очередь Гудков назвал себя причиной срыва показа шоу «Подземелья Чикен Карри». По словам шоумена, в Telegram-каналах его называли «запрещенным человеком в России» и приписывали ему «экстремистские призывы».

При этом Гудков назвал информацию о том, что он финансировал ВСУ, ложью и клеветой.

«Это все голословно. Более того – это клевета. В доводах этих Telegram-каналов существует некое видео, где, во-первых, не я …. Меня каждый раз проверяют на границе, каждый раз я сижу с проверкой. Если бы на меня что-то накопали, ребят, я не сидел бы в России. Меня не пустили бы в Москву. Я уже не знаю как оправдываться перед тем, чего я не делал…. Я сам себя загнал в такую ситуацию, что СМИ сейчас решают все за нас», - сказал шоумен в YouTube-канале «Чикен Карри Live».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил порталу «Страсти» о том, что Гудкова будут проверять на финансирование ВСУ. Процедура займет около полугода. Как отметил Виталий Николаевич, он получил информацию о донатах от российского юмориста украинским военным.