«Я сам себя винил»: сын умершего от рака Пономаренко попал в СИЗО и пропустил похороны отца

Сын юмориста Александра Пономаренко незадолго до смерти отца попал в СИЗО и пропустил его похороны. Оказалось, что с молодым человеком подобное случается не в первый раз.

Наследник знаменитости появился в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1», где рассказал о своей жизни. Только недавно молодой человек вышел из СИЗО, но не успел на похороны отца. Напомним, что Александр Пономаренко умер от рака желудка и долгое время проходил лечение.

«Первый раз меня за мелкое хулиганство взяли, второй раз отец приехал забрать из участка, а третий — в СИЗО оказался», – поделился Герман Пономаренко.

Он отметил, что решил отдохнуть и «попался».

«Позвонил папе, а он: «Я не понимаю, Какие наркотики», – вспоминает сын артиста.

Когда юморист еще не так плохо себя чувствовал, то помогал сыну. А после попросил родного брата Валерия помочь племяннику. Но ничего не вышло. В ноябре 2022 года Герман оказался в СИЗО, тогда его отец был уже в тяжелом состоянии.

«Изначально все скрывали от него, но он узнал. Помню, поговорили с ним ночью, а последнее сообщение от него пришло: «Сердцебиение и слабость», – поделился наследник.

Оказавшись в такой ситуации, парень не смог посетить похороны отца. Он не стал говорить, что чувствовал, когда узнал о смерти родного человека. Но в глубине души считает, что в этом есть и его вина, так как он попал в неприятности.

«Во многом я сам себя винил, что создал такую негативную почву, которая повлияла на его состояние. Мама сказала, что ни в чем меня не винит. Очень хочу думать, что это правда», – признался Герман.

Молодой человек рассказал, что попросил у отца прощения.

Ранее вдова артиста Александра Пономаренко рассказала, что Валерий не дал денег на лечение брата.